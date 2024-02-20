Gigantic: Rampage Edition дает неудавшейся онлайн-игре второй шанс

Когда разработчики и издатели видеоигр постоянно охотятся за собственным «белым китом», многие из них терпят неудачу . Еще меньше из них получают второй шанс, как это собирается сделать Gigantic .

Первоначально разработанная Motiga и изданная Perfect World Entertainment, Gigantic представляла собой многопользовательскую онлайн-игру на боевой арене (MOBA), основанную на героях, которая широко продавалась в середине 2010-х годов. К сожалению, по ряду причин ему не удалось привлечь достаточно внимания или заработать достаточно денег для своего разработчика и издателя, поэтому в 2018 году он был закрыт . На этом история большинства игр с живым сервисом закончилась бы, но у Gigantic появился еще один шанс на жизнь.

После закрытия Perfect World Entertainment объединилась с Gearbox Entertainment Borderlands. Теперь они работают с Abstraction, разработчиком, который в основном занимался поддержкой таких игр, как Baldur's Gate 3 , чтобы вернуть эту многопользовательскую игру в качестве премиум-версии под названием Gigantic: Rampage Edition . В преддверии сегодняшнего анонса я заранее проверил игру и обнаружил, что Gigantic не потеряла своего очарования с 2018 года.

Большие выгоды

Поклонники героев-шутеров будут знакомы с ядром Gigantic , поскольку в нем есть 23 персонажа с настраиваемым снаряжением и различными способностями, которые могут радикально изменить ваш стиль игры. Ни у одного из этих персонажей не было времени вписаться в дух времени поп-культуры, как у Трейсер из Overwatch или Пулеметчика из Team Fortress 2 , поэтому я забыл, насколько очаровательно они все выглядят и насколько ярко они анимированы. Оригинальный режим Gigantic , называемый Clash, все еще присутствует, но самым большим преимуществом Rampage Edtion по сравнению с оригиналом является новый режим под названием Rush.

В этом более динамичном режиме игроки совершают убийства и собирают энергию на карте, чтобы получить достаточно силы для возможности атаковать Стража своих противников. Побеждает тот, кто первым уничтожит Стража противоположной команды. Это более быстрый режим, в котором упор делается на бой, а не на тактическую игру, и на более сложную прокачку персонажей, необходимую для Clash. Поклонники режимов «Доминирование» в других шутерах хорошо проведут время с Rush, потенциально открыв Gigantic для совершенно новой аудитории. Матчи могут протекать быстро, если доминирует одна команда, но они по-настоящему блестят, когда команды с одинаковым уровнем навыков могут противостоять друг другу, поскольку они медленно увеличивают множитель урона после каждой попытки уничтожить стража противоположной команды.

Это будет режим, который все новые игроки сразу откроют при загрузке Gigantic: Rampage Edition , поскольку Clash не станет доступен до 10-го уровня . Rampage Edition также будет включать двух новых персонажей, Роланда и Кадзир, которые оба находились в разработке для первоначального уровня. игра, но так и не вышла. Две новые карты — пиратская бухта Пикаро и индустриальная Heaven's Ward — также станут частью Rampage Edition с первого дня. Abstraction и Gearbox Entertainment внесли несколько изменений в пользовательский интерфейс, чтобы сделать Gigantic более понятным, а также обновили обучающие материалы, чтобы улучшить процесс адаптации.

Gigantic: Rampage Edition напоминает выпуск, напоминающий о том, как Gearbox теперь планирует обеспечивать его поддержку. Это будет премиум-версия по цене 20 долларов, в которой не будет микротранзакций, как в оригинале. Персонажей необходимо разблокировать, но это делается с помощью ваучеров, открываемых в процессе игры. Продюсер, с которым я разговаривал во время нашей демонстрации, сравнил эту установку с Super Smash Bros.Ultimate . Эти изменения, похоже, напрямую направлены на некоторые факторы, которые изначально привели к сбою Gigantic , такие как запутанный пользовательский интерфейс и зависимость от микротранзакций для получения дохода. Gearbox надеется, что включение кросс-игры на этот раз сплотит и выдержит сообщество.

Из-за того, как Gearbox подходит к этому переизданию, вам не следует ожидать поддержки в реальном времени наподобие таких игр, как Overwatch 2 или Fortnite , если только Gigantic: Rampage Edition не станет вирусным успехом. Вместо этого поддержка этой игры после запуска повлечет за собой добавление рейтингового режима и скинов персонажей. В конечном счете, долговечность этой новой версии будет напрямую зависеть от того, какое сообщество сформируется вокруг нее, поскольку ее однопользовательские предложения в основном ограничиваются матчами с ботами и обучающими материалами, призванными помочь игрокам отточить свои навыки в многопользовательской игре. Если вы ищете удовлетворительную форму прогресса при отсутствии чего-то вроде боевого пропуска, вам следует обратиться к игровой системе Fortune, основанной на испытаниях, которая предлагает различные награды и обновляется еженедельно.

Я не знаю, гарантирует ли такой премиальный подход успех Gigantic: Rampage Edition , но я ценю, что эта игра получает новую жизнь благодаря новой команде разработчиков. Мне было очень весело играть в режиме Rush вместе с его разработчиками, так как я вспомнил, что за наследием Gigantic как неудавшейся многопользовательской игры скрывается яркий геройский шутер. Я рад, что эта жемчужина многопользовательской игры обретает новую жизнь.

Gigantic: Rampage Edition выйдет на ПК, PlayStation 4, PS4, Xbox One и Xbox Series X 9 апреля. Закрытое бета-тестирование пройдет с 22 по 23 февраля в Steam.