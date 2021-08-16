Что такое Hubpages? Узнайте, как начать использовать его сейчас

Вы творческий человек, который любит создавать письменный контент? Или вам нравится создавать письменный контент по какой-либо другой причине?

С HubPages вы можете заработать дополнительные деньги, одновременно выполняя свои творческие желания.

Что такое HubPages?

HubPages – это платформа, которая существует с 2006 года. Она позволяет пользователям создавать письменный контент, например сообщения в блогах и статьи, и публиковать их на HubPages. Зарабатывать деньги можно двумя способами:

Добавляя партнерские ссылки Amazon (Программа Amazon от HubPages) Показывая Google Рекламу (Рекламная программа от HubPages)

Что такое сетевые сайты HubPages?

Сотни тысяч посетителей потребляют контент, который публикуется на сайтах сети HubPages каждый месяц. HubPages имеет множество ниш, которые они называют «сетевыми сайтами».

Вы можете писать для любой ниши, как только зарегистрируетесь и станете участником. Нет никаких ограничений в отношении того, какую нишу вы должны выбрать, и вы можете создавать контент для одной ниши сегодня и другой ниши на следующий день.

Вот некоторые из веб-сайтов и их ниш, составляющих сеть HubPages:

Tatring: Все о татуировках и пирсинге Pethelpful: Из любви к животным Bellatory: Все о моде и красоте Безвозвратно: все о еде и напитках. Axleaddict: Все об авто (автомобили и мотоциклы) Caloriebee: для диеты и физических упражнений Dengarden: Все о доме и саду

HubPages насчитывает более двадцати пяти веб-сайтов в своей сети, и каждый веб-сайт обслуживает определенную аудиторию и нишу.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше обо всех веб-сайтах и ​​нишах в HubPages.

Как зарегистрироваться на HubPages

Первый шаг к публикации статей и заработку на HubPages – это регистрация на HubPages. Перейдите к опции регистрации на сайте HubPages, и вы найдете эту страницу.

Заполните необходимые данные и создайте свой аккаунт. После создания учетной записи следующим шагом будет обновление информации в «Профиле» и «Моей учетной записи», чтобы начать зарабатывать деньги и получать деньги.

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Настройка профиля HubPages

После того, как вы войдете в свою учетную запись, вам нужно перейти в раздел с надписью «Еще». (Вы найдете это в верхнем левом углу экрана.)

После того, как вы нажмете «Еще», вы попадете на страницу, где увидите множество вкладок:

Настройте свой профиль и введите данные своей учетной записи во вкладках раздела «Еще».

Затем перейдите на вкладку «Заработок» и начните настраивать программы, которые вы хотите использовать для зарабатывания денег. Я использую обе программы, поскольку они помогают читателям лучше воспринимать их, если мы добавляем что-то актуальное с Amazon.

Было бы лучше, если бы вы также настроили "Google Analytics", поскольку он дает вам лучший и более подробный анализ эффективности ваших статей. Вы сможете увидеть такие вещи, как:

Откуда идет ваш трафик (Google, Facebook, Instagram и т. Д.) В каких странах больше всего зрителей вашей статьи? Сколько людей читают вашу статью. Как долго человек оставался на вашей статье.

И многое другое.

Однако вы можете пропустить настройку шага Google Analytics, если захотите. Это зависит от того, насколько серьезно вы относитесь к HubPages и эффективности ваших статей.

Последний шаг – настройка вашей платежной системы. HubPages платит через PayPal, поэтому для этого вам понадобится учетная запись PayPal. Если у вас его еще нет, вы можете создать его прямо сейчас. Это довольно просто, и вам не понадобится больше пяти-десяти минут, чтобы создать учетную запись PayPal.

Чего ожидать от HubPages

HubPages – отличный способ подзаработать для тех, кто любит писать и хочет этим зарабатывать. Это как убить двух зайцев одним выстрелом.

Однако есть несколько вещей, о которых вам нужно помнить, прежде чем начать свое путешествие с HubPages:

Это не схема быстрого обогащения, при которой вы можете заработать тысячи долларов с самого начала.

Чтобы привлечь к своим статьям значительный трафик, могут уйти месяцы или даже годы.

Большинство людей сдаются через пару месяцев, потому что это медленный и постепенный процесс. Не ждите результатов в одночасье.

Если вы будете работать и писать качественные статьи, можно зарабатывать несколько сотен долларов каждый месяц.

Ваш заработок может исчисляться тысячами, но вы должны понимать, что для достижения этих результатов потребуется много усилий, последовательности, качества, самоотверженности и упорной работы.

Щелкните здесь, чтобы найти ответы на часто задаваемые вопросы о HubPages. Вы можете многое узнать о том, чего вам следует ожидать от них и чего они ждут от вас.

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Первые шаги к большому заработку на HubPages

Когда вы регистрируетесь в HubPages, вам необходимо ознакомиться со стандартами качества, которые HubPages хочет поддерживать. Для этого у них есть система, известная как «Учебный лагерь».

Для этого вам нужно написать пять качественных статей, чтобы попасть на сайт HubPages. Избранные статьи – это статьи, за которые вы будете иметь право получать деньги. HubPages будет показывать рекламу только в избранных статьях, поэтому вам нужно каждый раз писать качественные статьи, чтобы стать популярным.

Что нужно помнить при использовании HubPages

Вы не можете загружать плагиатный контент, а также не можете загружать какой-либо контент, опубликованный на HubPages где-либо еще. У HubPages есть команда, которая следит за вашими статьями, и вам не следует пытаться их перехитрить. Если вы нарушите какое-либо из их условий, ваша учетная запись может быть заблокирована, и вы потеряете всю свою тяжелую работу.

Щелкните здесь, чтобы найти Центр обучения для HubPages. Вы можете многое узнать о том, что вы должны и можете делать на HubPages.

Следуй за своей страстью на HubPages

Приятно иметь к чему-то привязанность. Еще лучше, когда это превращается в дело зарабатывания денег. Если письмо разжигает в вас огонь, вы можете с радостью делать это и зарабатывать на этом. HubPages позволит вам осуществить ваши мечты.

Не нужно расстраиваться на работе, которая вам не нравится. Вы можете следовать своей страсти к писательству и зарабатывать на этом деньги. Вы можете начать сегодня и убедиться, нравится это вам или нет!