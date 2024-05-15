Как вставить подпись в Apple Pages

Добавление подписи в документ Apple Pages — один из лучших способов подтвердить свое авторство. Это также хорошая визитная карточка, если вы планируете поделиться своим файлом Pages с другими или решите экспортировать его в PDF. К счастью, создать и вставить подпись в Pages для macOS, iOS и iPadOS не очень сложно. Чтобы ускорить процесс, мы составили собственное пошаговое руководство, которое научит вас, как сразу же начать добавлять подписи Pages!

Сложность Умеренный Продолжительность 5 минут Что вам нужно Mac, iPhone или iPad

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Добавьте изображение своей подписи

Один из самых простых способов добавить свою подпись на Pages — использовать изображение. Если у вас есть фотография вашей подписи, вы можете вставить ее в документ всего за несколько шагов.

Шаг 1. Откройте документ в Pages и поместите курсор в то место, где вы хотите разместить изображение.

Шаг 2: Выберите «Медиа» на панели инструментов.

Шаг 3. Выберите один из следующих вариантов:

Выберите «Фотографии» , если изображение находится в приложении «Фотографии». Затем выберите изображение, чтобы поместить его в документ.

Выберите «Выбрать» , если изображение находится где-то еще на вашем компьютере. Найдите изображение, выберите его и выберите «Вставить» .

Если изображение находится на рабочем столе или в открытой папке, вы можете перетащить его прямо в Pages.

Шаг 4. После этого вы увидите изображение своей подписи в документе.

Вы можете перетащить угол, чтобы изменить его размер, сохранив соотношение сторон. Или выберите изображение и используйте кнопку «Формат» на панели инструментов, чтобы открыть боковую панель. Затем перейдите на вкладку «Расстановка» и в разделе «Размер» на боковой панели отрегулируйте размеры.

Вставьте скриншот из предварительного просмотра

Если у вас нет изображения вашей подписи, но подпись сохранена в Preview или вы хотите ее создать, вы можете сделать снимок экрана и вставить ее в Pages.

Шаг 1. Откройте изображение или PDF-файл в режиме предварительного просмотра. Убедитесь, что открываемый вами файл имеет белый фон и достаточно места для вставки вашей подписи.

Шаг 2. Выберите «Разметка» на панели инструментов и откройте раскрывающийся список «Подписать» .

Шаг 3: Выберите свою подпись. Вы также можете выбрать «Создать подпись» и следовать инструкциям, чтобы создать новую.

Шаг 4. Когда подпись появится в документе, вы можете перетащить ее угол, чтобы при необходимости увеличить ее.

Шаг 5: Выберите «Файл» > «Сделать снимок экрана» и выберите «Из выбора» во всплывающем окне. Либо нажмите Command + Shift + 4 .

Шаг 6: Когда курсор изменится на символ перекрестия, перетащите подпись, чтобы захватить ее.

Шаг 7: После этого у вас будет изображение вашей подписи. По умолчанию изображение сохраняется на рабочем столе, если вы его не изменили.

Затем перетащите изображение с рабочего стола в документ Pages или используйте альтернативные шаги, описанные выше, чтобы вставить изображение.

Опять же, вы можете изменить размер изображения или использовать боковую панель «Формат» , чтобы настроить его.

Подпишите и добавьте свою подпись с iPhone или iPad

Если поблизости есть подключенный iPhone или iPad, вы можете поставить свою подпись на этом устройстве и вставить его в Pages.

Шаг 1: Поместите курсор в документ, где вы хотите поставить подпись.

Шаг 2. Выберите «Медиа» на панели инструментов или «Вставить» > «Вставить с iPhone или iPad» в строке меню.

Шаг 3. Выберите «Добавить эскиз» под устройством, которое вы хотите использовать.

Шаг 4. Когда вы увидите экран эскиза на выбранном вами устройстве, выберите инструмент «Перо» , подпишите свое имя и нажмите «Готово» , когда закончите.

Шаг 5: После этого вы увидите, что эскиз сразу же появится в вашем документе Pages.

Отсюда вы можете перетащить угол, чтобы изменить его размер, или открыть боковую панель «Формат» , чтобы отрегулировать размеры или повернуть изображение по мере необходимости.

Обязательно ознакомьтесь с тем , как конвертировать Pages в PDF, если вам нужно поделиться своим документом в этом формате.

Добавьте подпись в Pages на iPhone или iPad

Возможно, вы работаете над документом Pages на своем iPhone или iPad. Вы можете вставить изображение своей подписи, запечатлеть его с помощью камеры или использовать инструмент рисования для создания подписи.

Шаг 1. Откройте документ Pages и поместите курсор туда, где вы хотите поставить подпись.

Шаг 2. На iPhone коснитесь знака «Плюс» вверху и выберите вкладку «Медиа» . На iPad нажмите кнопку «Медиа» вверху.

Шаг 3. Выполните одно из следующих действий:

Выберите «Фото» или «видео» , если изображение находится в приложении «Фотографии». Затем выберите его, чтобы добавить в документ.

Выберите «Камера» , если хотите сфотографировать свою подпись из физического места. Нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок, и выберите « Использовать фотографию» , чтобы вставить его.

Выберите «Рисунок» , чтобы подписать свое имя прямо на устройстве. Выберите инструмент «Перо» , подпишите свое имя и нажмите « Готово» , чтобы использовать эскиз.

Шаг 4. Как только ваша подпись появится в документе, вы можете перетащить угол, чтобы изменить ее размер.

Вы также можете выбрать изображение, коснуться значка «Формат» и использовать настройки на вкладке «Упорядочить» , чтобы настроить размер, положение или поворот.

Использование Apple Pencil

Еще один отличный способ добавить подписи, основной текст, иллюстрации и другие элементы в документ Pages — с помощью Apple Pencil . Одна особенно удобная функция под названием Scribble включена по умолчанию, если вы используете Pages на iPad. Этот инструмент превращает ваш рукописный текст в текст, который автоматически добавляется в документ Pages.

Apple Pencil также отлично подходит для добавления и редактирования рисунков и аннотаций в документы Pages.

Могу ли я использовать свою подпись в приложении «Почта» в Pages?

Apple также позволит вам создать собственную подпись для использования в приложении «Почта» на Mac, iPhone и iPad. К сожалению, эту конкретную подпись можно использовать только в приложении «Почта», если только ваша подпись не является файлом изображения.

Добавить подпись в документ Pages на Mac, iPhone или iPad легко благодаря функциям мультимедиа.

Дополнительные сведения см. в статье о том, как получить количество слов или как добавить маркеры в Apple Pages .