Как вставить подпись в Apple Pages
Добавление подписи в документ Apple Pages — один из лучших способов подтвердить свое авторство. Это также хорошая визитная карточка, если вы планируете поделиться своим файлом Pages с другими или решите экспортировать его в PDF. К счастью, создать и вставить подпись в Pages для macOS, iOS и iPadOS не очень сложно. Чтобы ускорить процесс, мы составили собственное пошаговое руководство, которое научит вас, как сразу же начать добавлять подписи Pages!
Добавьте изображение своей подписи
Один из самых простых способов добавить свою подпись на Pages — использовать изображение. Если у вас есть фотография вашей подписи, вы можете вставить ее в документ всего за несколько шагов.
Шаг 1. Откройте документ в Pages и поместите курсор в то место, где вы хотите разместить изображение.
Шаг 2: Выберите «Медиа» на панели инструментов.
Шаг 3. Выберите один из следующих вариантов:
- Выберите «Фотографии» , если изображение находится в приложении «Фотографии». Затем выберите изображение, чтобы поместить его в документ.
- Выберите «Выбрать» , если изображение находится где-то еще на вашем компьютере. Найдите изображение, выберите его и выберите «Вставить» .
- Если изображение находится на рабочем столе или в открытой папке, вы можете перетащить его прямо в Pages.
Шаг 4. После этого вы увидите изображение своей подписи в документе.
Вы можете перетащить угол, чтобы изменить его размер, сохранив соотношение сторон. Или выберите изображение и используйте кнопку «Формат» на панели инструментов, чтобы открыть боковую панель. Затем перейдите на вкладку «Расстановка» и в разделе «Размер» на боковой панели отрегулируйте размеры.
Вставьте скриншот из предварительного просмотра
Если у вас нет изображения вашей подписи, но подпись сохранена в Preview или вы хотите ее создать, вы можете сделать снимок экрана и вставить ее в Pages.
Шаг 1. Откройте изображение или PDF-файл в режиме предварительного просмотра. Убедитесь, что открываемый вами файл имеет белый фон и достаточно места для вставки вашей подписи.
Шаг 2. Выберите «Разметка» на панели инструментов и откройте раскрывающийся список «Подписать» .
Шаг 3: Выберите свою подпись. Вы также можете выбрать «Создать подпись» и следовать инструкциям, чтобы создать новую.
Шаг 4. Когда подпись появится в документе, вы можете перетащить ее угол, чтобы при необходимости увеличить ее.
Шаг 5: Выберите «Файл» > «Сделать снимок экрана» и выберите «Из выбора» во всплывающем окне. Либо нажмите Command + Shift + 4 .
Шаг 6: Когда курсор изменится на символ перекрестия, перетащите подпись, чтобы захватить ее.
Шаг 7: После этого у вас будет изображение вашей подписи. По умолчанию изображение сохраняется на рабочем столе, если вы его не изменили.
Затем перетащите изображение с рабочего стола в документ Pages или используйте альтернативные шаги, описанные выше, чтобы вставить изображение.
Опять же, вы можете изменить размер изображения или использовать боковую панель «Формат» , чтобы настроить его.
Подпишите и добавьте свою подпись с iPhone или iPad
Если поблизости есть подключенный iPhone или iPad, вы можете поставить свою подпись на этом устройстве и вставить его в Pages.
Шаг 1: Поместите курсор в документ, где вы хотите поставить подпись.
Шаг 2. Выберите «Медиа» на панели инструментов или «Вставить» > «Вставить с iPhone или iPad» в строке меню.
Шаг 3. Выберите «Добавить эскиз» под устройством, которое вы хотите использовать.
Шаг 4. Когда вы увидите экран эскиза на выбранном вами устройстве, выберите инструмент «Перо» , подпишите свое имя и нажмите «Готово» , когда закончите.
Шаг 5: После этого вы увидите, что эскиз сразу же появится в вашем документе Pages.
Отсюда вы можете перетащить угол, чтобы изменить его размер, или открыть боковую панель «Формат» , чтобы отрегулировать размеры или повернуть изображение по мере необходимости.
Обязательно ознакомьтесь с тем , как конвертировать Pages в PDF, если вам нужно поделиться своим документом в этом формате.
Добавьте подпись в Pages на iPhone или iPad
Возможно, вы работаете над документом Pages на своем iPhone или iPad. Вы можете вставить изображение своей подписи, запечатлеть его с помощью камеры или использовать инструмент рисования для создания подписи.
Шаг 1. Откройте документ Pages и поместите курсор туда, где вы хотите поставить подпись.
Шаг 2. На iPhone коснитесь знака «Плюс» вверху и выберите вкладку «Медиа» . На iPad нажмите кнопку «Медиа» вверху.
Шаг 3. Выполните одно из следующих действий:
- Выберите «Фото» или «видео» , если изображение находится в приложении «Фотографии». Затем выберите его, чтобы добавить в документ.
- Выберите «Камера» , если хотите сфотографировать свою подпись из физического места. Нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок, и выберите « Использовать фотографию» , чтобы вставить его.
- Выберите «Рисунок» , чтобы подписать свое имя прямо на устройстве. Выберите инструмент «Перо» , подпишите свое имя и нажмите « Готово» , чтобы использовать эскиз.
Шаг 4. Как только ваша подпись появится в документе, вы можете перетащить угол, чтобы изменить ее размер.
Вы также можете выбрать изображение, коснуться значка «Формат» и использовать настройки на вкладке «Упорядочить» , чтобы настроить размер, положение или поворот.
Использование Apple Pencil
Еще один отличный способ добавить подписи, основной текст, иллюстрации и другие элементы в документ Pages — с помощью Apple Pencil . Одна особенно удобная функция под названием Scribble включена по умолчанию, если вы используете Pages на iPad. Этот инструмент превращает ваш рукописный текст в текст, который автоматически добавляется в документ Pages.
Apple Pencil также отлично подходит для добавления и редактирования рисунков и аннотаций в документы Pages.
Могу ли я использовать свою подпись в приложении «Почта» в Pages?
Apple также позволит вам создать собственную подпись для использования в приложении «Почта» на Mac, iPhone и iPad. К сожалению, эту конкретную подпись можно использовать только в приложении «Почта», если только ваша подпись не является файлом изображения.
Добавить подпись в документ Pages на Mac, iPhone или iPad легко благодаря функциям мультимедиа.
Дополнительные сведения см. в статье о том, как получить количество слов или как добавить маркеры в Apple Pages .