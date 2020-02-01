Дисплеи ноутбуков: все, что вам нужно знать

Дисплей, пожалуй, самый важный аппарат в ноутбуке. В конце концов, это средство, с помощью которого вы на самом деле используете устройство.

Тем не менее, дисплеи также трудно объяснить и понять. Их можно измерить, но большинство людей не знают, что означают эти измерения или как они связаны с их собственным опытом просмотра. Контраст. Разрешение экрана. Уровень черного. Gamut. Однородность. Эти слова могут показаться непосвященным загадкой для непосвященных, но на самом деле их нетрудно понять. Вот наш справочник по терминам, которые необходимо понимать при рассмотрении дисплея ноутбука, а также то, что нужно искать в каждом из них.

Разрешение экрана

Вы, наверное, слышали это раньше, но разрешение экрана относится к количеству пикселей, упакованных в вертикальные и горизонтальные области любого данного дисплея. Некоторые из наиболее часто используемых разрешений экрана включают 1920 x 1080 и даже 1024 x 768. Эти цифры могут сбить с толку из-за различных доступных соотношений сторон экрана. Иногда эти разрешения перечислены в FHD, 1440p, 1080p, 4K или QHD. Каждый из этих терминов по-прежнему относится к общему количеству пикселей, упакованных в разрешение экрана.

Например, 1080p упаковывает стандартное разрешение 1920 x 1080, тогда как QHD и 4K упаковывают в 2 560 x 1 440 или 3 840 × 2160 соответственно. Наше руководство по покупке дисплеев и разрешений монитора доступно , но короткая версия — чем выше разрешение, тем четче изображение. Это часто то, что вы можете получить в новых дисплеях, и к чему относятся новые термины, такие как 4K или QHD.

Дисплеи и ноутбуки с разрешением 1080p или FHD являются самыми распространенными и дешевыми на рынке. В более поздние времена также стали доступны варианты 4K, но зачастую они довольно дорогие. Dell XPS 13 — один из лучших ноутбуков, которые мы рекомендуем. Он поставляется с опциями 1080p и 4K, хотя мы обычно рекомендуем опцию 1080p, поскольку это помогает сэкономить заряд аккумулятора.

Коэффициент контрастности — не совсем 1 000 000 000: 1

Эту фразу вы наверняка слышали раньше. Производители дисплеев любят использовать коэффициенты контрастности из-за всех впечатляющих нулей, которые они могут вставить. Числа легко понять, и чем они выше, тем лучше их дисплей на бумаге.

Коэффициент контрастности — это просто отношение яркости между самым ярким цветом (белым) и самым темным (черным) на дисплее. Более высокие отношения считаются лучшими, потому что это означает, что изображения будут выглядеть более определенными и реалистичными. Есть только одна маленькая проблема: никто не использует стандартизированный тест для коэффициентов контрастности. Есть много способов подделать результаты, поэтому есть недорогие дисплеи, которые требуют безумных соотношений, таких как 10000: 1.

Вы должны доверять контрастным соотношениям, о которых они сообщают в обзорах. Глубокий анализ с использованием идентичных методов тестирования и оборудования — единственный способ обнаружить истинную контрастность дисплея.

Нит сбор

Яркость важна для мобильных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны и планшеты. Большинство устройств имеют глянцевый дисплей для повышения контрастности, но глянец делает проблему отражения в светлых помещениях или на улице. Эти отражения могут быть побеждены только ярким дисплеем.

Nit — это стандартная единица яркости, используемая для описания различных источников света. Чем выше рейтинг, тем ярче дисплей. Дисплеи для ноутбуков и мобильных устройств обычно составляют в среднем от 200 до 300 нит. Оценка выше 300 нит является надежной, а оценка выше 500 нит — чрезвычайно хорошей. Лишь немногие устройства могут излучать столько света, хотя с ростом популярности ноутбуков HDR и OLED ситуация меняется.

MacBook от Apple известен тем, что у него самые яркие экраны на ноутбуке. Это 13-дюймовый MacBook Pro, который мы рассмотрели, имел экран с максимальным разрешением 548 нит. Телевизоры — это отдельная история, и самые яркие из них уходят на север от 1000 нит.

Видя в черно-белом

Обзоры дисплеев, в том числе наши, часто ссылаются на уровни черного. Возможно, вы сможете сделать вывод, что это как-то связано с тем, как дисплей отображается черным, но больше ничего не объясняет.

Сам уровень черного выражается числом, а нижний — лучше. Уровень черного 0 обозначает темный, чистый черный. Число имеет значение, поскольку оно влияет на то, как дисплей обрабатывает темные изображения. Если вы когда-нибудь смотрите фильм на плохом экране, вы заметите, что детали отсутствуют в темных сценах. Это потому, что дисплей не способен воспроизводить самые темные части изображения.

Уровни белого противоположны. Чем выше значение, тем лучше. Уровень белого 255 является максимальным на шкале RGB, поэтому идеальный дисплей приблизится к этой фигуре и отобразит яркий, безупречный белый цвет. Современные дисплеи лучше справляются с уровнями белого, чем с уровнями черного, поэтому обычно это не определяющее качество. Но исключительно хороший или плохой результат может иметь значение.

Путешествие в космос

Microsoft и HP совместно в 1996 году создали стандартное цветовое пространство, известное как sRGB. Как вы можете себе представить, это наиболее актуально для компьютеров. Цветовое пространство — это стандартная гамма цветов, которую дисплеи должны воспроизводить.

В настоящее время большинство приобретаемых ноутбуков могут обрабатывать большую часть цветового пространства sRGB. Даже большинство IPS-дисплеев среднего уровня могут обрабатывать около 90% или лучше. Вот почему по сегодняшним стандартам мы часто тестируем цветовую гамму, используя цветовое пространство AdobeRGB. Хотя это менее важно, чем sRGB, только три панели ноутбука высшего качества обрабатывают более трех четвертей этого цветового пространства.

Только профессиональные высококлассные ноутбуки, такие как MacBook Pro, ThinkPad X1 Extreme и Dell XPS 15, достигают 90-х годов как sRGB, так и AdobeRGB.

Уважай униформу

Почти все дисплеи, представленные сегодня на рынке, используют ЖК-технологии. Эта технология была усовершенствована так, чтобы она была недорогой и высококачественной, но у нее есть несколько недостатков. Среди них тот факт, что сама панель не излучает свет.

Чтобы изображение было видимым, свет должен быть показан через ЖК-дисплей. В идеальном мире свет за ЖК-дисплеем будет одинаково ярким во всех областях, но это легче сказать, чем сделать. Большинство дисплеев, по крайней мере, немного ярче в некоторых областях, чем в других. Это проблема единообразия.

Мы протестировали дисплеи с проблемами однородности, которые были достаточно серьезными, чтобы их сразу заметили неопытные глаза. Проблема наиболее очевидна в темных сценах и наиболее распространена в мобильных устройствах. Плазма и OLED не имеют этой проблемы, потому что они создают свою собственную яркость.

Собираем группу

Мы обычно используем тестовое изображение с полосами, когда смотрим на дисплей. Это изображение отображает градиент оттенков между абсолютно черным и абсолютно белым. Идеальный продукт будет отображать изображение как масло гладкое, но большинство этого не делают. Полосы часто появляются на изображении и чаще всего встречаются в его самой темной четверти.

Оковы — заметная проблема. Это характерно для любого контента, который отображает сорт цвета, который постепенно смещается. Фотография заката — отличный пример. Полоски заставят фотографию иметь неестественные слои цвета, которые резко изменяются.

HDR

HDR — относительно новый термин на рынке ноутбуков и дисплеев. Более известный как высокий динамический диапазон , он постепенно становится термином, который нужно искать при покупке новых дисплеев или ноутбуков. Это совсем не сложно, и это просто технология, которая обеспечивает высокий уровень контраста между светлыми и темными изображениями на экране и лучшую глубину цвета на изображениях.

Некоторые ноутбуки с Windows 10 теперь поставляются с дисплеями HDR, но это не имеет большого значения для интерфейса и визуальных эффектов в операционной системе. Вместо этого HDR — это то, что может сделать фильмы и игры яркими, яркими и веселыми для просмотра или игры. Помните, что в настоящее время только несколько программ поддерживают HDR, и вам может потребоваться вручную включить его в настройках Windows, чтобы начать работу. Ноутбук ThinkPad X1 Yoga 3-го поколения — один из лучших для просмотра HDR-контента.

Частота обновления

Измеренная в герцах частота обновления — это термин, который объясняет, как часто дисплей может изменять изображение в секунду. Обычные частоты обновления включают 60 Гц, 120 Гц и 144 Гц, но они не имеют ничего общего с точностью или разрешением цвета. Тем не менее, для игр частота обновления особенно важна.

Лучше всего играть в игры с собственной частотой обновления на мониторе или ноутбуке, поскольку это позволяет избежать разрыва экрана, когда видеокарта выдвигает кадры, которые дисплей не может поддерживать. Все больше и больше видеокарт, таких как Nvidia GTX 1080 или RTX 2080, могут работать с частотой кадров более 60 Гц, поэтому это инвестиции в монитор или ноутбук с высокой частотой обновления, которые обеспечивают наилучшие результаты. Как может засвидетельствовать большинство геймеров, разница между игрой в динамичный шутер на экране с частотой 144 Гц и экраном с частотой 60 Гц буквально меняет игру.

Большинство наших любимых игровых ноутбуков наслаждаются экранами с высокой частотой обновления.

Эффект экранной двери

«Эффект экранной двери» — это фраза, используемая для описания монитора с видимым промежутком между отдельными пикселями. Технический термин для этого явления — «шаг точек», который описывает размер отдельных пикселей и расстояние между ними. Низкий шаг означает, что пропуски не должны быть легко видны, в то время как высокий шаг означает обратное.

Влияние точечного шага относительно устройства. Разрыв между пикселями становится легче заметить по мере уменьшения расстояния между дисплеем и пользователем. Вот почему точечный шаг чаще всего является проблемой на мобильном устройстве или виртуальной гарнитуре. Мониторы и HDTV обычно не борются с этой проблемой, потому что пользователь намного дальше.